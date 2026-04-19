“Aulico Meridionale” è la nuova fatica letteraria di Antonino Condrò, figura eclettica e autore di romanzi capaci di catturare l’immaginazione dei lettori. Noto sul web come AntonyCorbara.Condrò torna con un’opera che invita a riscoprire il Sud Italia attraverso storie intense, profonde e ricche di memoria storica.

Il libro nasce dal desiderio di restituire dignità a una terra spesso raccontata con parole altrui, ridotta a cliché e stereotipi. Tra le sue pagine, il lettore incontrerà vicende che attraversano secoli di storia meridionale: dal servizio di leva obbligatorio del 1861, alla tragica strage di Fagnano Castello, fino a episodi artistici e familiari che evidenziano la resilienza, la nobiltà silenziosa e la bellezza sopravvissuta al tempo.

“Aulico Meridionale” non pretende di offrire una rilettura storica degli eventi, ma di restituire voce alle vite delle persone che li hanno vissuti, mostrando un Sud complesso, spesso frainteso, eppure straordinariamente vitale. È un invito a guardare con occhi nuovi ciò che ci appartiene, riconoscendo il valore umano, la creatività e la capacità di resistere senza smarrire se stessi.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “ A. Renda”,nell’ambito della manifestazione culturale “Taurianova Legge”. L’evento sarà un’occasione unica per incontrare l’autore, esplorare i racconti del libro e approfondire la storia e l’anima del Sud attraverso la sua voce.

Le opere dell’autore sono disponibili sulla piattaforma AMAZON.IT-libri