Atto vandalico che ha colpito l’impianto irriguo “Vena” del comprensorio Reggio Ovest, situato nel territorio di Rosarno, la preoccupazione del consigliere comunale Italiano

Come capo gruppo di Rosarno prima di tutto in seno al Consiglio Comunale ci preme testimoniare la nostra vicinanza rispetto al grave atto vandalico che ha colpito l’impianto irriguo “Vena” del comprensorio Reggio Ovest, situato nel territorio di Rosarno. Il vile atto causa ingenti danni al Consorzio di Bonifica della Calabria e noi, come gruppo politico del territorio, ci stringiamo con gli agricoltori e con il consorzio di bonifica e condanniamo questo gesto, come irresponsabile e gratuito.

Non si capisce il perché, si va a colpire l’intero tessuto agricolo, nevralgico per il nostro territorio , che è messo a dura prova, in un momento già estremamente difficile. Le nostre aziende, infatti, stanno affrontando una fase critica che è segnata dall’aumento dei costi del gasolio e dei prodotti utili alle coltivazioni. Auspichiamo, pertanto, che le maestranze che si occupano del consorzio gravemente attaccato, possano intervenire con i mezzi necessari per garantire la campagna irrigua delle numerose aziende agricole dell’area rosarnese.

Avv. Michele Filippo Italiano