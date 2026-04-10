Arsenale nascosto in un bunker segreto nella Piana di Gioia Tauro, un arresto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro nascondeva un bunker sotterraneo costruito per sfuggire a ogni controllo: invisibile dall’esterno e accessibile solo tramite una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento. A scoprirlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia.

Determinante l’intuito investigativo dei militari, che durante la perquisizione hanno notato alcune anomalie nella pavimentazione del locale principale. Da lì, la scoperta dell’accesso nascosto che conduceva a un vano sotterraneo in cemento armato, realizzato con cura e dotato di un sistema di aerazione artigianale, segno di una struttura pensata per garantire autonomia e segretezza. All’interno del bunker e nel casolare sovrastante, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: armi da fuoco con matricole abrase e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro, custoditi in modo da far ipotizzare una disponibilità continuativa e organizzata. Il nascondiglio, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato utilizzato per occultare armi e sostanze stupefacenti o come rifugio per sottrarsi alle ricerche. Nel corso dell’operazione un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).