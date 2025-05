Arrestati due pregiudicati in possesso di cocaina

Il Lotto sorride alla Calabria. Nell’estrazione di venerdì 9 maggio, come riporta Agipronews, da segnalare una doppio vincita da 14.250 euro ciascuna a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a tre ambi e un terno, uno in via Nazionale, l’altro in viale Luca De Rosis. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 […]