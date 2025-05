AOU “Renato Dulbecco”: lunedì 5 maggio l’inaugurazione del Blocco di Day Surgery, di Endoscopia e Odontoiatria al Presidio di Germaneto

L’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” continua a investire sul miglioramento delle proprie strutture sanitarie con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e appropriati alla comunità. Lunedì 5 maggio, alle ore 13.30, presso il livello 2 dell’edificio clinico D del Presidio di Germaneto, si terrà l’inaugurazione dei nuovi locali del Blocco di Day Surgery, di Endoscopia e di Odontoiatria.

L’evento rappresenta un momento di particolare rilievo: grazie a un intenso lavoro di riorganizzazione, è stato possibile rimettere in funzione un blocco operativo fermo da anni. Attraverso il trasferimento dell’attività di day surgery dai locali precedentemente in uso ormai obsoleti, l’AOU “Renato Dulbecco” ha completato un importante progetto di riqualificazione.

Il nuovo Blocco Operatorio ospita ora tutta l’attività di Day Surgery di Germaneto, con evidenti ricadute sull’organizzazione complessiva, sulla riduzione delle liste d’attesa chirurgiche e sul miglioramento del Piano di recupero delle prestazioni chirurgiche. La riorganizzazione ha interessato in particolare anche la U.O. di Oculistica, la cui attività è stata trasferita a Germaneto ottimizzando la gestione dei percorsi assistenziali, pur mantenendo attivi gli accessi al Pronto Soccorso oculistico Presso il presidio “Pugliese”.

Particolare attenzione merita l’attivazione, all’interno del nuovo blocco, del Day Surgery di Odontoiatria Sociale, un servizio innovativo e unico in Calabria, pensato per garantire cure odontoiatriche chirurgiche accessibili anche ai pazienti più fragili. Il Servizio di Endoscopia, già attivato nei mesi scorsi, completa il quadro di una riorganizzazione che guarda a un’offerta sanitaria più moderna, efficiente e di qualità.

«Questo progetto – commenta il commissario straordinario dell’AOU “Renato Dulbecco”, dottoressa Simona Carbone – rappresenta non solo un passo avanti nella nostra missione di tutela della salute pubblica, ma anche un esempio concreto di come, con determinazione e gestione oculata, si possa restituire piena funzionalità a strutture fondamentali senza aggravio di costi. L’inaugurazione di questi nuovi locali testimonia il nostro impegno quotidiano verso il miglioramento continuo, nella consapevolezza che una sanità migliore passa anche attraverso virtuosi modelli organizzativi che prevedono forme di integrazione, strumenti di collaborazione e meccanismi di coordinamento per il miglioramento della qualità dei servizi e dei professionisti, dell’accesso alle prestazioni, dell’impiego efficiente delle risorse».