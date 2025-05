AOU Dulbecco, bilancio 2024 approvato: conti messi in sicurezza e gestione caratteristica in attivo

Il commissario straordinario Simona Carbone: “Un risultato raggiunto grazie a un lavoro rigoroso di ricostruzione contabile e accantonamenti mirati per sanare le criticità ereditate”



CATANZARO – “Con delibera n. 471 del 30 aprile 2025, l’AOU ha adottato il Bilancio dell’esercizio 2024. Si tratta della prima vera fotografia dello stato dei conti della nuova Azienda Ospedaliera Universitaria, nata dalle costole delle due ex Aziende Ospedaliere dell’area centro della Regione”. È quanto afferma il commissario straordinario dell’AOU “Renato Dulbecco”, dottoressa Simona Carbone.

“La partita in gioco è molto importante, perché la finalità della Regione, insita nelle pieghe della Legge Regionale istitutiva dell’AOU Dulbecco, è almeno duplice e, precisamente: rafforzare e specializzare l’offerta ospedaliera nell’area centro con la creazione di uno dei più grandi HUB del Mezzogiorno e, nel contempo, efficientare i costi con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio di bilancio entro un lasso temporale sostenibile”, spiega Carbone.

“Mentre il primo obiettivo è conseguente alla riorganizzazione e ottimizzazione già avviata delle unità operative delle ex Aziende Ospedaliere, il secondo è certamente più arduo per lo stato di partenza fortemente disallineato, ove – a fronte di una sostanziale situazione in equilibrio economico-finanziario dell’ex AO Pugliese-Ciaccio – vi era un importante disavanzo strutturale dell’ex Mater Domini per molteplici cause, non sintetizzabili in questa sede – dichiara ancora il commissario straordinario -. In questa cornice, lo sforzo del management aziendale dell’AOU Dulbecco si è orientato, dal punto di vista delle politiche di bilancio, ad una rigorosa sistemazione della contabilità che, oltre ad assicurare la massima trasparenza e veridicità delle poste contabili riferite a costi e ricavi (c.d. ‘gestione caratteristica’), al netto degli ammortamenti e delle poste straordinarie, ha affrontato il delicatissimo tema della stabilità dei conti nel medio e lungo periodo”.

“In parole semplici, oltre a rendicontare le attività svolte, ha puntellato le aree che avrebbero potuto minare la futura stabilità della nuova Azienda, valutando con estremo rigore – e, comunque, con il coinvolgimento degli organi di revisione e di controllo (l’Advisor Ernest & Young ed il Collegio Sindacale) – gli ‘accantonamenti’ da effettuare nel Bilancio 2024, per evitare che gli eventi futuri connessi a fatti avvenuti prima del 2024 possano compromettere l’azione che la Dulbecco intende svolgere sul fronte dell’assistenza per assolvere appieno al mandato regionale ricevuto”, prosegue Carbone.

“Il risultato dell’esercizio è stato quindi significativamente condizionato da accantonamenti e svalutazioni, volti a ‘bonificare’ tutte le criticità ereditate dalle precedenti Aziende e che consentono oggi alla Dulbecco di concentrarsi, nei prossimi esercizi, con indubbia solidità economica, sull’azione assistenziale”.

“Prova ne è che, se con un po’ di attenzione – ma senza eccedere in tecnicismi che esulano la presente illustrazione – si guardano i conti della Dulbecco, ci si potrà accorgere che la c.d. ‘gestione caratteristica’ (che, come detto, fotografa lo stato di salute della missione istituzionale assegnata alla Dulbecco) è pienamente positiva: il Margine Operativo Lordo (MOL), cioè la differenza tra costi e ricavi al netto delle c.d. ‘poste straordinarie’, è ampiamente in attivo e fa registrare un +32.717.567 – viene sottolineato ancora nella nota -. Segno di una evidente razionalizzazione dei costi che non superano i ricavi, anzi. Il disavanzo che invece è stato registrato nell’esercizio dipende proprio da quelle operazioni straordinarie che sono originate da politiche di bilancio volte ad elidere le criticità contabili rilevate ed a strutturare una Azienda che, per le sfide che dovrà affrontare, necessita di una solidità economico-finanziaria, pena la candidatura al fallimento del progetto che questa Azienda, management e personale tutto, sta portando avanti con grande spirito di squadra, con impegno e determinazione. Colgo, quindi, l’occasione per esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati. Il raggiungimento di importanti traguardi, come l’approvazione del Bilancio 2024, è stato possibile grazie al contributo di ciascuno di voi. La capacità dimostrata di affrontare le sfide quotidiane con spirito di squadra e resilienza rappresenta il vero valore aggiunto della nostra Azienda”, conclude il commissario straordinario Carb