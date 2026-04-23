Annullata la condanna all’ergastolo di Pezzella Francesco

La Corte di Cassazione, I sezione penale, in totale accoglimento delle questioni giuridiche formulate dagli avvocati Dario Vannetiello e Saverio Campana ha annullato la sentenza di condanna all’ergastolo inflitta dalla Corte di assise di appello di Napoli nei confronti di Pezzella Francesco per l’omicidio di Ambrosio Aniello, avvenuto il 17.02.2014 in Afragola, il cui cadavere venne rinvenuto a Grumo Nevano.

L’annullamento è indubbiamente clamoroso, atteso che a carico di Pezzella vi era la chiamata in correità dell’esecutore materiale Attanansio Antonio, nonché di ben n. 11 chiamate di reità le quali attribuivano il ruolo di mandante a Pezzella Francesco: Oliva Carlo, Ambra Giuseppe, Marrone Amodio, Iovinella Alessandro, Iuorio Vincenzo, Migliozzi Luigi, Lo Bascio Ciro, Cocci Antonio, Masi Gennaro, Cristiano Pasquale e Vasapollo Mariano Alberto.

Il quadro accusatorio appariva solido, ma le sottili argomentazioni giuridiche introdotte dalla difesa hanno fatto franare l’imponente castello accusatorio.

Con la medesima sentenza, la Corte di Cassazione ha annullato anche la sentenza di condanna inflitta a Favella Francesco per l’omicidio di Capone Immacolata, nonchè ha rigettato il ricorso che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli aveva redatto avverso la sentenza di assoluzione di Iazzetta Filippo per l’omicidio di Pezzella Mario.