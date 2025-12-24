Ancora plausi della politica per la nomina di Loredana Giannicola all’Usr, “sarà possibile rafforzare la qualità dell’offerta formativa”

USR Calabria, Mattiani: “Loredana Giannicola profilo di altissimo livello”

Sulla nomina della Dott.ssa a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria giungono le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani:

“La Dott.ssa Loredana Giannicola rappresenta un profilo di altissimo livello. La Sua nomina a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria giunge in un momento importante per la scuola calabrese. La Sua professionalità ed esperienza rappresentano ciò di cui avevamo bisogno, in una fase in un cui stiamo investendo molto per cercare di potenziare la nostra offerta formativa. L’arrivo della Dott.ssa Giannicola, con la Sua esperienza e le Sue spiccate competenze, sarà certamente decisivo in questo processo di cambiamento.”.

Prosegue ancora Mattiani:

“Confido tantissimo nelle Sue doti di dialogo e di coordinamento all’interno del mondo della scuola e sono convinto che saprà mantenere vivi e accrescere momenti di confronto con le Istituzioni. A Lei vanno le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.”. Così il Consigliere Mattiani.

NOMINA GIANNICOLA ALL’USR, MICHELI: “INSIEME SARÀ POSSIBILE RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA”

L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, rivolge sentite e sincere congratulazioni a Loredana Giannicola per la nomina a direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria.

Questo importante incarico rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il sistema dell’istruzione regionale, chiamato oggi ad affrontare sfide complesse e strategiche che richiedono competenze solide, capacità di coordinamento istituzionale e una visione attenta ai bisogni delle comunità scolastiche e dei territori. La professionalità, l’esperienza maturata e il profondo senso delle istituzioni che contraddistinguono Giannicola costituiscono una garanzia per lo svolgimento efficace di un ruolo tanto delicato quanto centrale.

La scuola è il cuore della crescita civile e sociale della nostra Regione e sono certa che, attraverso un lavoro sinergico e costruttivo con la Regione, gli enti locali e le autonomie scolastiche, sarà possibile rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, promuovere l’innovazione educativa e sostenere con decisione il diritto allo studio degli studenti calabresi.

Formulo i migliori auguri di buon lavoro e confermo la disponibilità mia e della Regione Calabria a proseguire un dialogo costruttivo e una collaborazione leale e proficua, nell’interesse delle comunità scolastiche, degli studenti e dell’intero territorio calabrese”. Così l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli.