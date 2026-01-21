Anas è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia

Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade.

In allerta fin dai giorni scorsi per l’emergenza annunciata, le centrali operative Anas in attività H24, in queste ore di massima criticità, stanno svolgendo un continuo scambio informativo con le Prefetture, le Protezioni civili regionali e Nazionale, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali. Tutte le squadre Anas sul territorio stanno lavorando senza sosta per garantire la transitabilità degli utenti sulle strade in sicurezza, in particolare su quelle maggiormente colpite.

Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, di moderare la velocità e di utilizzare pneumatici invernali o catene a bordo, soprattutto nei tratti montani e nelle zone interessate.

CALABRIA

In provincia di Reggio Calabria, sulla SS183 “Aspromonte Jonio” la circolazione è chiusa per alberi caduti; sulla SS184 “Delle Gambarie” e sulla NSA 571 la circolazione è regolare dopo interventi di rimozione alberi, detriti e frane. Sulla SS106 “Jonica” al km 93,500 tratto chiuso per la caduta di un albero; è attiva una deviazione su tratto comunale.

In provincia di Cosenza, nevicate in corso sulla SS107 tra Spezzano della Sila e Castelsilano e sulla SS108 Bis. Strade innevate: SS660 dal km 27,000 al km 43,143 e SS177 dal km 0,000 al km 40,000. Mezzi sgombraneve e spargisale operativi.

Su SS278, 19, 504 e SS18 forte vento con interventi per rimozione alberi e segnaletica divelta; traffico sconsigliato a mezzi telonati, furgonati e camper.

In provincia di Vibo Valentia permane la chiusura della NSA 572 a Serra San Bruno.

Sull’A2 non si registrano criticità. Complessivamente, gli eventi sono gestiti da 150 unità tra tecnici e operatori su strada e in sala operativa, con circa 25 mezzi sgombraneve e spargisale.