Amministrative, Doris Lo Moro: “Insieme al lavoro per la centralità e serenità di Lamezia Terme” 

«La nostra comunità ha bisogno di ritrovare serenità e fiducia. Ho scelto di tornare all’impegno pubblico per ripartire da dove ci eravamo lasciati». Così, Doris Lo Moro, che ha già inaugurato il proprio Punto di incontro con i cittadini, riassume le motivazioni della sua candidatura a sindaco di Lamezia Terme. «La città – spiega la candidata – deve acquisire centralità nel quadro regionale e quindi svilupparsi per dare opportunità ai giovani, servizi di qualità ai cittadini e risposte concrete nell’ambito sociale». «Dobbiamo lavorare tutti insieme – prosegue Lo Moro – affinché Lamezia Terme cresca nel fermento culturale e diventi modello di attrattività e accessibilità. Vogliamo una città in cui vivere bene». «Stiamo costruendo un progetto politico – sottolinea Lo Moro – lontano da personalismi, in cui prevalgano le idee collettive e l’obiettivo del bene comune. Intendiamo valorizzare le risorse umane del municipio, riqualificare le periferie e il centro storico, rilanciare la funzione dell’aeroporto e della stazione ferroviaria. Puntiamo sulla partecipazione dei lametini e sulla rigenerazione urbana. Crediamo nel valore della collaborazione e in quello della bellezza degli spazi urbani. Illustreremo il nostro programma e – conclude – dialogheremo ogni giorno con i cittadini, con la pazienza dell’ascolto e l’entusiasmo di servire la cittadinanza».