Alta Velocità in Calabria, Muraca risponde all’assessore Caracciolo: “Forse i problemi con l’italiano li hanno al governo regionale”

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni dell’assessore regionale ai Trasporti, Caracciolo, che afferma che non vi siano problemi di finanziamenti per l’Alta Velocità in Calabria. Un’affermazione che suona quantomeno surreale, visto che lo stesso presidente Occhiuto ha dichiarato che per l’opera mancano almeno un miliardo di euro per arrivare solo a Praia a Mare, così come ha fatto il deputato di Forza Italia Cannizzaro. La domanda allora sorge spontanea: Caracciolo non sa o non capisce cosa hanno detto i suoi colleghi di governo? Forse il problema con la lingua italiana non è di chi denuncia la mancanza di risorse, ma di chi cerca disperatamente di nascondere la verità dietro dichiarazioni confuse e contraddittorie. E in ogni caso se mancano fondi anche per arrivare a Praia a Mare, a Reggio quando ci si arriverà: nel 2040?”.

A dichiararlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca, che aggiunge: “Da tempo il nostro gruppo consiliare denuncia, con documenti e atti ufficiali, la totale assenza di programmazione per l’Alta Velocità in Calabria e la mancanza di trasparenza sugli stanziamenti già previsti. La realtà è sotto gli occhi di tutti: il governo regionale e quello nazionale continuano a penalizzare il Sud e la Calabria, lasciandola in una condizione di isolamento infrastrutturale che rischia di diventare irreversibile. La Lega e il centrodestra raccontano favole e illusioni, mentre la verità è quella che loro stessi ammettono tra le righe: i soldi non ci sono, i lavori sono un’incognita e la Calabria rischia di rimanere tagliata fuori dai grandi collegamenti ferroviari”.

Muraca conclude: “Chiediamo con forza che il governo regionale e quello nazionale facciano chiarezza immediata sulla situazione e si assumano la responsabilità di garantire ai calabresi infrastrutture moderne ed efficienti. Siamo stanchi delle bugie e delle smentite interne alla stessa maggioranza. Il Partito Democratico attende, inoltre, la discussione in Consiglio per fare piena luce sulla vicenda e ottenere risposte concrete per i cittadini calabresi e che il centrodestra continua a rinviare”.