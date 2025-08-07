Alta Velocità e Ponte sullo Stretto, il governo umilia la Calabria. Panetta Pd), “Salvini fa campagna elettorale sul nulla: solo spot e prese in giro”

«Mentre il Sud, e la Calabria in particolare, continuano ad essere privati di infrastrutture moderne e strategiche, il ministro Salvini si presenta in pompa magna a Villa San Giovanni per festeggiare un progetto, il Ponte sullo Stretto, che non esiste nei fatti e che serve solo alla propaganda della Lega in vista delle elezioni regionali».

A dichiararlo è Giuseppe Panetta, segretario della Federazione Metropolitana del Pd di Reggio Calabria, che definisce «un’umiliazione per il nostro territorio» l’atteggiamento del governo nazionale, «che da un lato taglia i fondi all’Alta Velocità e dall’altro inscena passerelle mediatiche per vendere fumo sul Ponte, nascondendo la realtà con annunci e promesse inconsistenti».

«Il ministro Urso – prosegue Panetta – è venuto in Calabria e non ha detto una sola parola sull’Alta Velocità ferroviaria, sulla quale mancano oltre 17 miliardi di euro. Dalla revisione del Pnrr è emersa una verità drammatica: i finanziamenti europei destinati all’opera sono stati ridotti da 1,8 miliardi a poco più di 700 milioni. Si tratta di un colpo durissimo alla prospettiva di sviluppo per l’intera regione, che viene di fatto esclusa da qualsiasi programmazione seria in materia di trasporti. E se sull’Alta Velocità Urso non ha detto nulla, ha invece proposto di realizzare a Gioia Tauro il rigassificatore che non vogliono a Taranto».

Panetta punta il dito contro la «farsa istituzionale» messa in scena a Villa San Giovanni: «Mentre la Calabria affonda in un isolamento infrastrutturale vergognoso, Salvini parla di “metropolitana dello Stretto”, di “fermate ogni dieci minuti”, di “posti di lavoro da ogni angolo del globo” e persino di “giovani che non emigreranno più”. Ma lo fa senza uno straccio di progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con tecnologie superate da quarant’anni e un parere tecnico che risale al 1998. Siamo davanti a una gigantesca operazione di distrazione di massa».

«Il Cipess – conclude il segretario metropolitano dem – ha approvato solo il finanziamento politico, non certo la sostenibilità tecnica del Ponte. In compenso, però, la Calabria continua a restare senza treni veloci, senza investimenti certi, senza una visione di futuro. I calabresi meritano risposte vere, non fiabe da campagna elettorale».

Giuseppe Panetta

Segretario provinciale Pd

Federazione metropolitana

Reggio Calabria