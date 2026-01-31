All’Istituto “Gemelli Careri” didattica e benessere crescono insieme

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina e Taurianova ha colto una nuova opportunità per promuovere lo sviluppo delle competenze relazionali ed emotive e per ispirare stili di insegnamento innovativi, orientati al successo formativo degli studenti dei diversi indirizzi. Martedì 27 gennaio si è svolto presso la sede dell’ITI, a Oppido Mamertina, un incontro formativo, dal titolo “Ispiro, quindi Insegno” promosso dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto Or.S.I. (Orientamento Sostenibile Inclusivo) e rivolto ai docenti.

Il progetto, curato dal prof. Giuseppe Cutrupi, referente d’Istituto per l’Orientamento, è nato grazie ai contatti da lui attivati con l’Università “Mediterranea”, che dedica particolare attenzione ai temi dell’orientamento sostenibile e inclusivo e si distingue come realtà pionieristica nella promozione di azioni ecosistemiche capaci di valorizzare e rafforzare le relazioni interpersonali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di riferimento che coinvolge tutte le componenti scolastiche — studenti, docenti e personale ATA — ed è stata condotta da un team di professionisti composto dal dott. Michelangelo Marino, dalla dott.ssa Simona Vitale, da Angela Viglianisi, Gianluca Lico e dal Sig. Salvatore Pirelli.

Il Dirigente Scolastico, Ing. Giuseppe Martino, che guida l’Istituto con visione lungimirante e autentica attenzione alla comunità scolastica, ha accolto con entusiasmo il progetto, partecipando personalmente al percorso proposto. La convinzione condivisa è che solo una scuola “informata e ben formata” possa accompagnare gli studenti nella giusta direzione e che, alla luce delle sfide educative e sociali attuali, sia sempre più urgente costruire relazioni significative e sviluppare competenze relazionali efficaci.

La dott.ssa Simona Vitale ha introdotto i lavori raccontando l’idea di una scuola capace di trasformarsi in un coro di voci diverse, ognuna con il proprio timbro, ma tutte chiamate a muoversi in armonia. Il dott. Michelangelo Marino ha approfondito il tema centrale “Ispiro, quindi Insegno”, soffermandosi sui principi della cura della persona e della promozione del benessere. Ha evidenziato il valore di un approccio ecosistemico e circolare, capace di favorire canali di comunicazione efficaci tra tutti gli operatori scolastici e di valorizzare il potere dell’esempio come autentica fonte di ispirazione.

Le attività promosse dal gruppo di esperti si sono svolte nell’arco dell’intera giornata: al mattino il team ha incontrato gli studenti, che hanno seguito con grande interesse gli interventi proposti; nel pomeriggio è stato, invece, il turno dei docenti, impegnati in attività formative dinamiche, partecipative e altamente coinvolgenti. L’intero percorso, che prevede anche il coinvolgimento del personale Ata in una fase successiva, rispecchia pienamente l’identità di una scuola che, oggi più che mai, si afferma come realtà aperta, ispirata e orientata alla crescita continua.

In tutto l’Istituto si respira già un forte senso di soddisfazione per il progetto, che si colloca all’incrocio tra il piano di formazione del “Gemelli Careri” e la crescente sensibilità verso percorsi educativi capaci di valorizzare il benessere e la crescita personale dell’intera comunità scolastica, promossa dall’Università “Mediterranea”.