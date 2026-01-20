Allerte meteo: Filcams Cgil, “In presenza di ordinanze di chiusura delle scuole non si tiene quasi mai conto di chi quei bambini li accudisce e li cresce”

La Filcams Cgil Calabria saluta con favore la posizione espressa da altre sigle sindacali in merito all’allerta meteo e alle condizioni di lavoro, in particolare nei settori del terziario, del commercio e dei servizi.

Da anni la Filcams CGIL Calabria porta avanti una posizione chiara su questo tema, richiamando alle proprie responsabilità sia le associazioni datoriali sia la politica e le istituzioni, a partire dall’Assessorato regionale al Lavoro. Le allerte meteo, infatti, producono conseguenze dirette non solo sui lavoratori, ma anche sulle loro famiglie.

In presenza di ordinanze di chiusura delle scuole – adottate giustamente per prevenire rischi e pericoli per la sicurezza dei bambini – non si tiene quasi mai conto di chi quei bambini li accudisce e li cresce. Le famiglie si trovano così a dover affrontare, da sole, l’organizzazione della cura dei figli, in particolare quelli della scuola dell’infanzia e della primaria, senza strumenti di welfare adeguati che non scarichino tutto sulle spalle dei nuclei familiari.