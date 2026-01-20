Allerta meteo, il Pd Calabria chiede “interventi rapidi e risorse adeguate”

“Con l’allerta meteorologica di queste ore, la Calabria ha bisogno di decisioni rapide e risorse adeguate”. Lo dichiara in una nota ufficiale il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto. “Ringraziamo – proseguono i dem – Protezione civile, Vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario, volontari e amministratori locali impegnati sul campo. Per fronteggiare le difficoltà, chiediamo un coordinamento pieno tra la sala operativa regionale, le Prefetture e i Comuni, insieme ad aggiornamenti costanti sulle criticità e sugli interventi attivati. Occorrono una ricognizione puntuale dei danni e un supporto tecnico ai Comuni, perché molti enti locali non hanno personale sufficiente per gestire sopralluoghi, ripristini e interventi successivi. Servono inoltre risorse regionali presto disponibili per le urgenze: messa in sicurezza delle aree colpite, tutela di scuole e strutture pubbliche, protezione delle zone più esposte a frane e allagamenti”. “Se vi sono i presupposti, Occhiuto – continuano i dem – chieda al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Inoltre, si predisponga un piano per la fase successiva. Questa ondata di maltempo conferma che eventi estremi sempre più frequenti colpiscono il nostro territorio, che paga anche le debolezze di una manutenzione discontinua. Sono più che mai indispensabili una programmazione ordinata e – conclude la nota del Pd Calabria – un lavoro compiuto per ridurre il rischio idrogeologico”.