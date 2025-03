Alla presentazione del libro “battaglie di libertà”, dell’ex deputato socialista Saverio Zavattieri, mente raffinatissima della politica negli 70/80 è stato chiarissimo nell’indicare i mali della politica nella gestione della cosa pubblica nella nostra Regione. La stessa subalternità della classe politica ha legittimato il potere dei pubblici ministeri nel controllo della vita politica. Saverio Zavattieri è uno dei più grandi politici della prima Repubblica, l’analisi spietata sugli errori politici commessi nella nostra Calabria, stiamo ancora portando i segni. Il clou della presentazione del libro presso la sala convegni della Confindustria è stato quando l’ex deputato ha spiegato al folto pubblico l’ascesa della Ndrangheta a Reggio Calabria. Per Zavattieri a legittimare le ndrine sono stati i capi della rivolta degli anni 70 a Reggio Calabria. “Il tritolo e gli agguati sono stati gli ndranghetisti a perpetrarli, sotto dettatura dei leader dei moti di Reggio “, ” Lo stesso attentato alla mia persona è stato pianificato da ambienti di centrodestra ” . Le dichiarazioni dell’on. Saverio Zavattieri aprono scenari inquietanti, mettendo in discussione la stessa democrazia del Paese. Il libro c’è da stare certi diventerà nei prossimi mesi attrazione per la politica reggina e calabrese .

Tante le presenze, dal sen. Irto, Gangemi, Lamberti Castranuovo, Cuzzocrea, Battaglia , Vecchio, Azzara’. Tanti socialisti presenti in sala, ma sopratutto tanti giovani ad ascoltare uno dei leader più importanti degli anni scorsi.