Al via alla seconda edizione della “Settimana del Mare” in programma dal 1 al 7 giugno

Un appuntamento tra i più attesi nella Riviera dei Cedri per celebrare il mare quale riserva paesaggistica locale

Di Mariarosaria Valente

A meno di una settimana dall’inizio della seconda edizione della “Settimana del Mare”, Diamante si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi nella Riviera dei Cedri. Dal 1 a 7 giugno, la perla del Tirreno sarà sede di una serie di appuntamenti che spazieranno dal teatro alla musica, dai convegni ambientalistici alla degustazione enogastornomica.

Il nutrito programma vedrà trai protagonisti la compagnia teatrale degli Instancabili con lo spettacolo Frate Santo Francesco, gli Skalpo 76 e gli AcustiCia in concerto live, lo Zen Giardino con una sessione di yoga al tramonto e la Ditta pirotecnica Campine del Momento Sarro con un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio sulla Blue.

La Settimana del Mare trasformerà la rinomata cittadina di Diamante in un vero e proprio palcoscenico di cultura e svago che coinvolgerà tutte le realtà del territorio, dalle scuole agli enti divulgatori come l’emittente locale Tele Diamante che ripercorrerà la tradizione religiosa diamantese con un docufilm dedicato alla Cordata dei Pescatori.

L’evento farà inoltre luce sull’inestimabile patrimonio paesaggistico del luogo con attrazioni acquatiche come la Regata Velica Diamante Blue Coast, Aqua Esperienza e performance led con Jet Ski e Sea Fly Flyboard e talk scientifici sulla biodiversità marina.

Spazio anche all’eccellenze culinarie del territorio con lo Show Coocking dello chef Antonio Franzè e del celebre food inventore Paolo Caridi.

Una settimana che tingerà di blu la città di Diamante, da sempre meta ricercata dal turismo internazionale per la bellezza di quel suo mare che non solo ne bagna le sponde, ma su cui la comunità stessa ha edificato la sua cultura.