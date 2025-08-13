A Soveria Mannelli la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence

ROMA (ITALPRESS) – Quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence, dal 4 al 6 settembre a Soveria Mannelli, promossa dalla Società Italiana di Intelligence presieduta da Mario Caligiuri, con il patrocinio dell’Università della Calabria, di Rubbettino, della rivista Formiche e della Fondazione Italia Domani.

Il titolo scelto, Tutto scorre più in fretta, sintetizza l’urgenza di sviluppare competenze capaci di interpretare le accelerazioni che modificano il rapporto tra conoscenza e potere. L’evento, ospitato nella Biblioteca “Michele Caligiuri”, si apre giovedì 4 settembre con i saluti di Mario Caligiuri e Florindo Rubbettino. Seguirà la prima sessione, Per una strategia di sicurezza nazionale, con gli interventi di Lorenzo Guerini, presidente del COPASIR, e Stefano Mannino, presidente del CASD. Venerdì 5 settembre, la mattinata sarà dedicata a Intelligence e Pubblica Amministrazione con Luigi Fiorentino, capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio, e Antonio Uricchio, presidente dell’ANVUR. Nel pomeriggio, la sessione Comunicare l’Intelligence vedrà protagonisti Paolo Messa, fondatore di Formiche, e Alessandro Ferrara, direttore della rivista Gnosis. Sabato 6 settembre, si discuterà di Intelligence e Intelligenza Artificiale con Gianluigi Greco, coordinatore del Comitato sull’IA presso la Presidenza del Consiglio, e Giuseppe Rao, consigliere della stessa Presidenza. Nel pomeriggio, la sessione L’Italia nel mondo in tempesta ospiterà Giuseppe Cossiga, presidente dell’AIAD, e Alfio Rapisarda, Senior Vice President Security di ENI. La consegna degli attestati concluderà i lavori.

Diretta da Paolo Boccardelli, Mario Caligiuri e Paolo Messa, l’Università d’Estate è aperta a un massimo di cento studenti, selezionati in base all’ordine di iscrizione, con priorità ai membri della Società Italiana di Intelligence e ai laureati o laureandi del Master in Intelligence dell’Università della Calabria. La partecipazione prevede una quota di 100 euro. Quindici ore di attività formativa si svolgeranno interamente presso la Biblioteca “Michele Caligiuri”, con la presenza di stand della Rubbettino Editore, della rivista Formiche e della Società Italiana di Intelligence. Del Comitato scientifico fanno parte Antonio Uricchio, presidente ANVUR; Paolo Pedone, presidente CUN; Marco Valentini, consigliere di Stato e presidente della Sezione sull’Intelligence dell’Università della Calabria; Domenico Talia, Università della Calabria e vicepresidente della Società Italiana di Intelligence; Gian Luca Foresti, Università di Udine e consigliere della Società Italiana di Intelligence; Luciano Romito, coordinatore dell’Osservatorio sulla Linguistica Forense e membro del Consiglio scientifico del Master in Intelligence dell’Università della Calabria; Alberto Pagani, Università “Alma Mater” di Bologna; Maria Gabriella Pasqualini, storica dell’Intelligence. L’organizzazione dell’evento è curata da Giada Rita, mentre l’ufficio stampa da Michela Chioso e la comunicazione da Luigi Salsini. Temi come sicurezza nazionale, pubblica amministrazione, comunicazione strategica e intelligenza artificiale saranno affrontati in chiave interdisciplinare, senza retorica e senza semplificazioni. In un tempo in cui la velocità rischia di sostituirsi alla direzione, il lavoro di queste tre giornate punta a recuperare la capacità di leggere la complessità e trasformarla in orientamento. Le iscrizioni restano aperte fino al 25 agosto all’indirizzo universitaestate@socint.org.

