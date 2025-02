A San Ferdinamdo si è tenuto il congresso del circolo di Fratelli D’italia

Si è tenuto nella serata di sabato 8 febbraio presso il Lido Casette Beach, il Congresso comunale del Circolo di Fratelli d’Italia San Ferdinando, alla presenza del Presidente provinciale Bruno Squillaci e dei dirigenti provinciali Daniele Prestileo e Giuseppe Palumbo che si ringraziano per la gradita presenza. Alla carica di Presidente è stato votato all’unanimità, Giacomo Polimeni, già commissario cittadino. Le altre deleghe sono state cosi distribuite: Maria Carmela Digiacco Vicepresidente, Pino Laina’ Coordinatore, Massimiliano Genero Consigliere e Mara Digiacco Tesoriere. È stato un momento di confronto per tirare le somme del lavoro fatto durante gli anni del commissariamento, ma soprattutto per programmare strategie, progettare idee concrete e darsi obiettivi per lo sviluppo del territorio, dal punto di vista portuale, turistico, sportivo e delle attività produttive. I punti programmatici fin qui esposti fanno anche parte del programma con cui il gruppo si è portato alle amministrative del 2022 con la lista civica “Sanferdinandolibera per Digiacco sindaco”, punti rimasti più che mai attuali poiché non hanno ancora trovato applicazione nella consiliatura che sta guidando in questi anni la città di San Ferdinando, nonostante l’opposizione serrata che lo stesso Circolo di Fratelli d’Italia porta avanti attraverso il suo Capogruppo in Consiglio Comunale, Maria Carmela Digiacco. Dunque, la direzione per un futuro lavoro proficuo è già tracciata, nel solco dell’unione e della concretezza dei componenti il Circolo in questione, nella certezza di fare dello stesso, un punto di riferimento come segnale di garanzia e credibilità politica per tutti i cittadini, nonché di restituire loro una San Ferdinando libera dalla solita politica ad uso personalistico e non di vera crescita territoriale. Si ringraziano tutti i convenuti all’evento ampiamente riuscito.

Il Circolo di Fratelli d’Italia San Ferdinando