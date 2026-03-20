A Gioia Tauro il compianto Giovanni Spadolini, “Presidente della Repubblica” a sua insaputa

Giovanni Spadolini storica figura del Partito Repubblicano della “Prima Repubblica” e già Presidente del Senato e Presidente del Consiglio dei Ministri, scomparso il 4 agosto 1994, ma ad onor del vero fu Presidente della Repubblica “facente funzioni” dopo le dimissioni Francesco Cossiga nel 1991, ovvero un Presidente “supplente” della Repubblica. . Però a Gioia Tauro tutto è possibile, secondo i “grandi elettori” nella persona dell’Amministrazione Comunale gli ha conferito il titolo di Presidente della Repubblica Italia con tanto di via (sic!) con buona pace di Giovanni Spadolini ma che però non fu mai eletto. Magari si poteva scrivere “Presidente supplente della Repubblica Italiana”, ma mai eletto al Colle però a Gioia Tauro tutto è possibile!

Ps. Da notare il segnale dello “Stop” crivellato… ehm…diciamo “bucherellato”!

La Nota di Clemente Corvo:

La via della confusione: Giovanni Spadolini, presidente della Repubblica… o no?

Di Clemente Corvo

A Gioia Tauro, una delle vie più “illustri” della città porta il nome di Giovanni Spadolini, ex Presidente del Senato e Ministro della Difesa. Tuttavia, c’è un piccolo problema: sulla targa della via, Spadolini è stato insignito del titolo di “Presidente della Repubblica”, un ruolo che non ha mai ricoperto.

Sembra che qualcuno a Gioia Tauro abbia deciso di dare un po’ di “lustro” alla figura di Spadolini, ma si è dimenticato di controllare i fatti. Il povero Giovanni, che ha fatto una carriera politica più che rispettabile, non ha mai avuto l’onore di essere il Presidente della Repubblica italiana.

Tuttavia, è vero che Spadolini ha avuto un ruolo importante nella storia italiana: nominato senatore a vita nel 1991 da Francesco Cossiga, nell’aprile 1992, in qualità di Presidente del Senato, ha assunto temporaneamente le funzioni di Capo dello Stato facente funzioni, in attesa dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in base all’articolo 86 della Costituzione italiana.

Quindi, tecnicamente, Spadolini non è mai stato Presidente della Repubblica, ma solo Presidente facente funzioni per un breve periodo.

Chissà se gli abitanti di Gioia Tauro saranno felici di sapere che la loro via è stata “onorata” con un titolo inesistente? Speriamo che qualcuno si affretti a correggere l’errore e a restituire a Spadolini il suo giusto posto nella storia!