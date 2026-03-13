30enne arrestato in Calabria dai Carabinieri, era in possesso di oltre un chilo di cocaina e quasi 8 kg di hashish

L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo e allo spaccio degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare.

Lo dimostra l’arresto avvenuto nella tarda serata del 12 marzo nella zona industriale di Castrovillari. Infatti, nel corso di mirati servizi di controllo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista degli operanti ha tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia.

I militari hanno deciso di approfondirne il controllo: all’interno del bagaglio venivano scoperti e recuperati oltre 1 kg di cocaina e quasi 8 kg di hashish. Nei pressi dell’area del primo controllo, veniva notata anche una vettura con a bordo la fidanzata del giovane, alla quale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano sequestrati oltre 10.000 euro in contanti e una dose di cocaina.

L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

Alla compagna è stata invece comminata la sanzione amministrativa prevista per il possesso della singola dose di stupefacente.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.