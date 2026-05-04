10eLotto: Calabria protagonista, vinti 70mila euro

Il 10eLotto premia la Calabria. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 2 maggio 2026, tra i premi maggiori, sono andati alla regione 70mila euro. Presso il punto vendita in Via Roma a Rota Greca, in provincia di Cosenza, è stata registrata la vincita più alta di giornata: un colpo da 50mila euro con un “9” Oro e una giocata da 4 euro. Mentre lungo in Viale Sandro Pertini a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, vinti 20mila euro grazie ad un “9”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,37 miliardi da inizio anno.