1° MAGGIO FESTA DEL LAVORO

Di Aldo Alessio



Oggi vogliamo ricordare tutte le conquiste dei diritti dei lavoratori che dobbiamo sempre saper difendere e tutelare.

Ricordiamo le centinaia di lavoratori che annualmente muoiono per mancanza di sicurezza sui posti di lavoro.

E’ ormai accertato che mentre la produttività continua ad aumentare i salari dei lavoratori diminuiscono, mentre aumenta il costo del carrello della spesa.

Oggi deve essere un giorno di riflessione e di rinnovato impegno sociale affinché le disparità e le diseguaglianze sociali ed economiche vengano tutte abbattute ed eliminate attraverso l’impegno costante e quotidiano dei lavoratori di tutto il mondo.

Oggi, come ieri e come domani, dobbiamo rivendicare il nostro diritto che tutte le guerre cessino subito affinché possiamo vivere e lavorare in pace.

Buon 1° maggio a tutti Noi!