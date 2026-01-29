Zambrone, la minoranza consiliare propone l’adesione rottamazione cartelle tributi comunali 

I consiglieri di opposizione del gruppo Rinascita per Zambrone, Epifanio, Conca, Cotroneo e la consigliera del gruppo misto, Iannello, incalzano il sindaco con una nuova interrogazione: “Aderire subito alla Rottamazione 2026, è un passo importante per aiutare famiglie e imprese”.

Dare ossigeno ai contribuenti in difficoltà e, contemporaneamente, ripulire i bilanci comunali dai crediti di difficile riscossione.

È questo l’obiettivo dell’interrogazione protocollata in data odierna dai consiglieri di opposizione Maria Carmela Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca, per il gruppo Rinascita per Zambrone e, dalla consigliera Mariana Iannello per il gruppo misto, indirizzata al Sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina.

Al centro del documento vi è la facoltà, concessa dalla Legge di Bilancio 2026, per i Comuni, di deliberare una nuova “rottamazione locale”. La misura permetterebbe ai cittadini di regolarizzare la propria posizione relativa a tributi comunali (come IMU e TARI) e sanzioni amministrative (incluse le multe stradali), abbattendo drasticamente il peso di sanzioni e interessi.

“Si tratta di una scelta di buon senso e di equità sociale” – dichiarano i consiglieri Epifanio, Cotroneo e Conca e Iannello. “Mentre il Governo apre a una nuova stagione nei rapporti tra fisco e cittadini, come auspicato anche dal Ministro Giorgetti, il Comune di Zambrone non può restare a guardare. Molte famiglie vivono situazioni di inadempimento incolpevole dovute a reali difficoltà economiche: la definizione agevolata è lo strumento giusto per venire incontro a queste esigenze senza gravare ulteriormente sulle loro tasche.”

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono al sindaco impegni precisi: L’adesione ufficiale alla misura tramite apposita delibera di Consiglio Comunale, l’individuazione chiara dei tributi e delle annualità che rientreranno nella sanatoria e, una comunicazione capillare e semplificata per permettere a tutti i cittadini di conoscere scadenze e modalità di presentazione delle domande.

L’opposizione sottolinea inoltre come l’operazione sia coerente con i principi della Corte dei Conti, rappresentando un’opportunità per l’Ente di incassare somme altrimenti destinate a restare residui attivi inesigibili, migliorando così la salute finanziaria del Comune.

“Chiediamo che l’interrogazione venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale” – concludono i firmatari – “perché su temi che toccano così da vicino il portafoglio dei cittadini non sono ammessi ritardi, silenzi o omissioni.”

I Consiglieri Comunali

Maria Carmela Epifanio

Fabio Cotroneo

Amelia Conca

Mariana Iannello