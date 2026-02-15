Zambrone, Epifanio, “Regolamento Comunale: pilastro della democrazia, non strumento di Libera interpretazione”

In merito al recente comunicato del gruppo “Identità e Futuro per Zambrone”,

corre l’obbligo di ripristinare la verità dei fatti e il rispetto delle norme.

Ed iniziamo utilizzando un’affermazione fatta proprio dal gruppo in uno dei loro

precedenti comunicati, “Il buon governo ha un presupposto fondamentale,

semplice ma imprescindibile: il principio della verità!”.

Un Regolamento non è un canovaccio da adattare alle esigenze del momento, né

un atto di libera interpretazione; esso rappresenta il punto fondante dell’agire

amministrativo, volto a garantire l’imparzialità e a impedire che l’arbitrio di parte,

limiti il carattere democratico delle istituzioni.

Assistiamo ad un rito ormai consolidato: a rispondere ad un comunicato i cui

protagonisti sono il Sindaco e il Presidente del Consiglio, è l’intero gruppo di

maggioranza. Un “fare scudo” collettivo che somiglia molto più ad un’arrampicata

sugli specchi, nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile.

Le bugie, però, hanno le gambe corte e ai cittadini, bisogna sempre spiegare le

cose nella loro verità, non con giustificazioni tendenzialmente o spudoratamente

di parte.

il

Citare esclusivamente il comma 4 dell’art. 26 è un’operazione volutamente

fuorviante per l’opinione pubblica. Tale norma si applica esclusivamente quando i

consiglieri richiedono solo risposta scritta. E non è stato il nostro caso! Ma è

comma 3 dello stesso articolo a parlare chiaro: “…Alle interrogazioni e

interpellanze per le quali è chiesta risposta orale, dovrà essere dato comunquе

riscontro entro 30 (trenta) giorni in sede di consiglio comunale, anche

appositamente convocato dal Presidente del Consiglio…”.

Questa è la disposizione univoca che si applica al nostro caso!

La tesi secondo cui il riscontro scritto esaurirebbe l’obbligo di discussione, oltre

che inesistente nel regolamento, è una pericolosa dichiarazione d’intento:

rispondere per iscritto per evitare il confronto pubblico in aula, sperando nel

silenzio dell’opposizione.

Non è una questione burocratica, è una questione di principio. Il Presidente del

Consiglio ha il dovere di agire come garante super partes, non come braccio

esecutivo di una maggioranza che intende silenziare il sindacato ispettivo.

Smentiamo categoricamente l’affermazione secondo cui l’opposizione

utilizzerebbe “stabilmente” la formula della risposta scritta unita alla discussione

in consiglio. I dati dicono l’esatto contrario: i casi in cui abbiamo avanzato tale

duplice richiesta sono rarissimi e sono tutti documentati. È proprio esaminando

le convocazioni degli ultimi 4 anni che emerge la verità: in quelle rare occasioni, le

nostre interrogazioni sono state inserite all’ordine del giorno ma stranamente, il

gruppo di identità e futuro per Zambrone ci accusa anche, di non aver sollevato

mai rilievi in passato. Dimenticanze o cosa?

Non esistono “prassi” di comodo dove regna la democrazia, ma dove una

gestione parziale del potere, mina pericolosamente la trasparenza e la sana

rappresentanza politica.

E il gruppo di Rinascita per Zambrone esige trasparenza e ascolto alle tante

istanze dei cittadini di Zambone che si rivolgono ai suoi consiglieri per dubbi,

problemi o informazioni.

Restiamo conviti anche del nostro parere sulla legittimità di firma del riscontro

sulla rottamazione quinques da parte del Presidente del Consiglio.

In merito alla “rottamazione dei tributi”, accogliamo con favore l’inserimento nel

prossimo Consiglio, ma rigettiamo con fermezza l’espressione secondo cui tale

inserimento avverrebbe “non in quanto atto dovuto”.

Discutere le istanze dei cittadini in aula è sempre un atto dovuto, non una

concessione benevola della maggioranza come di un monarca al governo.

Notiamo infine, con rammarico, il persistente silenzio sulla nostra richiesta di

assemblea pubblica relativa alla frana della SP83, tema su cui i cittadini

attendono un dibattito aperto, non interpretazioni regolamentari.

La democrazia non vive di concessioni, ma di regole rispettate.