Volo salvavita da Palermo a Roma per una neonata di 4 mesi

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di una bimba di soli quattro mesi che, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferita con la massima rapidità dall’ospedale civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dove era ricoverata, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato assicurato da un equipaggio del 31^ Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che garantisce h24, per 365 giorni all’anno, la disponibilità di velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi brevi per questo genere di missioni.

Il velivolo G-650 è decollato dall’aeroporto di Palermo con a bordo la bimba, accompagnata dai genitori e da un’equipe medica che ne ha costantemente monitorato le condizioni durante il volo.

Dopo circa un’ora di navigazione, l’aereo è atterrato presso lo scalo di Roma Ciampino, dove la piccola paziente è stata immediatamente presa in carico e trasferita in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per ricevere le cure necessarie.

Il trasporto, come previsto dalle procedure operative per i casi di urgenza, è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che, tra le diverse funzioni, gestisce anche la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-Foto di repertorio ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).