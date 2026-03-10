Visita delegazione Brasiliana al porto di Gioia Tauro 

Si è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Gioia Tauro un importante incontro istituzionale che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane e brasiliane.

All’incontro erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale On. Salvatore Cirillo, l’avvocato Paolo Piacenza, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale collegato in videoconferenza, e l’Ambasciatore del Brasile in Italia Roberto Mosca. Hanno inoltre preso parte alla conferenza i rappresentanti di Confindustria brasiliana, il Presidente di Confindustria Reggio Calabria Mimmo Vecchio e i sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi”.

Particolarmente apprezzata da parte degli ospiti è stata la grande partecipazione istituzionale dei sindaci della Piana, presenza che ha testimoniato unità, attenzione e forte interesse del territorio verso le opportunità di sviluppo e cooperazione internazionale legate al porto di Gioia Tauro.

Al termine della conferenza, la delegazione, accompagnata dalla Giunta comunale, è stata accolta per una visita istituzionale all’interno del terminal portuale di Gioia Tauro. La visita è stata guidata dagli amministratori delegati di MCT, l’ingegnere Cermin Crudo e Alberto Casali, che hanno illustrato le principali attività operative e le prospettive di sviluppo dello scalo.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del governo brasiliano e il Sindaco Scarcella hanno espresso la volontà di avviare un’intesa tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí, in Brasile, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e promuovere lo scambio di prodotti attraverso nuove opportunità di import-export tra i due Paesi.

L’iniziativa rappresenta un importante passo verso il rafforzamento della cooperazione internazionale e la valorizzazione strategica del porto di Gioia Tauro come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo.