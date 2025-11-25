Violenza contro le donne. Gioia Tauro, l’ex sindaco Alessio, “grazie a un nostro finanziamento aprirà un centro antiviolenza”
Nov 25, 2025 - redazione
Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare!
Presto però, grazie ad un finanziamento PNRR ottenuto dalla nostra amministrazione, aprirà il primo centro antiviolenza nella nostra città in un bene confiscato alla mafia.
Finanziamento ottenuto, progetti realizzati e lavori iniziati sotto la nostra amministrazione e di cui andiamo fieri!
Un duro lavoro che presto vedrà la luce.
Uno strumento in più per prevenire e contrastare veramente, con i fatti, la violenza contro le donne!