Violenta e maltratta anziani in casa riposo, arrestato operatore sanitario a Capri

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Capri hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un operatore sanitario. E’ accusato di diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti a i danni di anziani ospiti di una Casa di Riposo sull’isola di Capri, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonchè dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di Operatore Socio Sanitario.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV sezione Indagini, è stata condotta, dalla metà d i ottobre alla fine di novembre 2025, dalla Stazione Carabinieri d i Capri, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sorrento e ha consentito di appurare come l’indagato sfruttasse l e condizioni di minorata difesa degli ospiti della struttura a lui affidati, per costringerli a rapporti sessuali, mentre si trovava solo con loro per necessità di assistenza o durante le operazioni di igiene personale, giungendo inoltre spesso a maltrattarli, aggredendoli sia fisicamente che verbalmente. La corposa attività tecnica di videoregistrazione ha consentito di documentare, nel corso delle tre settimane circa di svolgimento, diversecondotte di violenza carnale e abuso, sistematicamente condotte durante i turni d i servizio dell’uomo. Le vittime accertate risultano essere di quattro anziani ospiti della struttura, tre donne e un uomo, tutti affetti da gravi patologie psichiche inabilitanti.

