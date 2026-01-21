Villa San Giovanni, la replica del sindaco Caminiti ai consiglieri di Forza Italia, “A volte è bene guardarsi indietro prima di giudicare il presente e rilanciare per il futuro”

Se questo è l’inizio della campagna elettorale, non meriterebbe nemmeno una risposta la nota dei consiglieri di Forza Italia, dove parlano di “logiche politiche tese a piegare l’autonomia tecnica e il rispetto della legalità”, confondendo gestione amministrativa, atti di indirizzo e guida politica dell’amministrazione. Ma così non può essere, perché si finirebbe per non rendere atto di un’azione amministrativa che nell’ultimo triennio è stata efficace, efficiente, ispirata ai principi della legalità.

Non mi sorprende che i consiglieri di FI non conoscano le prerogative del sindaco che, su base fiduciaria, firma i decreti sindacali, anche quelli di conferimento di incarico ai responsabili di settore. Ciò che mi sorprende, invece, è che richiamino “logiche politiche” che sono assolutamente disconosciute da questa maggioranza, logiche quasi ritorsive nei confronti di chi oggi è ancora responsabile di settore o di chi ricopre in altre amministrazioni incarichi di alto profilo (110 presso il Comune di RC). Professionalità che sono state valorizzate per la competenza che esprimono, nel pieno rispetto dei principi di legge, primo fra tutti quello della turnazione degli incarichi dirigenziali.

Renderemo pubblici nei prossimi giorni il raggiungimento degli obiettivi, con azioni azioni concrete, atti e fatti prodotti dai settori che sono stati coinvolti in questo esame poco garbato di FI. I tanti risultati raggiunti nel settore delle politiche sociali, al comando della polizia locale, nel settore dei Lavori Pubblici raccontano ben altro: raccontano di una città in crescita, raccontano di una gestione amministrativa che i responsabili attuali stanno portando avanti seguendo le linee della trasparenza e dell’efficacia.

A chi dice che quest’Amministrazione è connotata, con la mia persona, da una gestione verticistica del potere ricordo soltanto che il potere lo invoca chi lo ha gestito per oltre un decennio , io e noi siamo invece a Servizio di questa comunità.

Ed è anche maldestramente riuscito al cdx il tentativo di far dimenticare gli anni passati: anni segnati da una dichiarazione di Dissesto il 5 novembre 2021 che è responsabilità della politica e gestionale (assolvere tutti i responsabili addirittura permettendosi di fare le pagelle é davvero fuori luogo!). A volte è bene guardarsi indietro prima di giudicare il presente e rilanciare per il futuro.

Giusy Caminiti, sindaco della Città di Villa San Giovanni