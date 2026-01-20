Villa San Giovanni, Forza Italia, “metodo politico fallimentare, dalla Polizia Locale ai servizi essenziali”

I consiglieri comunali di Forza Italia di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – ritengono necessario intervenire pubblicamente per denunciare una gestione politica che, negli ultimi anni, ha mostrato limiti profondi, con conseguenze concrete e negative per l’intera comunità.

Già oltre un anno fa avevamo richiamato l’attenzione sulla conduzione della Polizia Locale, prendendo posizione sulla vicenda della comandante Donatella Canale. La rimozione della comandante non è mai stata motivata da carenze professionali, ma dalla volontà di piegare l’autonomia tecnica e il rispetto della legalità a logiche politiche. Difendere quella scelta significava difendere l’interesse pubblico, e oggi appare evidente che avevamo ragione.

Questa vicenda non è isolata. Negli ultimi tre anni figure di alto profilo che hanno contribuito a dare credibilità al Comune sono state progressivamente marginalizzate o sostituite. La dottoressa Maria Grazia Papasidero, esperta dei Servizi Sociali, è stata rimossa per motivi politici, con effetti evidenti sul funzionamento dell’Ambito 14 e sulla trasparenza dei servizi. L’architetto Bruno Doldo, referente dell’edilizia pubblica, e altri funzionari sono stati svuotati di ruolo o spostati, non per inefficienze, ma perché le loro posizioni non coincidevano con le scelte della maggioranza.

Il risultato è un’amministrazione che punisce il dissenso tecnico, mortifica le professionalità e scoraggia la competenza. Dal servizio idrico al decoro urbano, dall’edilizia scolastica alla biblioteca comunale, fino agli impianti sportivi e agli ascensori pubblici fermi da troppo tempo, emerge una gestione priva di visione e di capacità decisionale, incapace di affrontare i problemi reali dei cittadini. Anche il sistema Cerbero rappresenta un esempio evidente di questo fallimento: indicazioni ministeriali ignorate, contenziosi costosi e sanzioni annullate a causa di una gestione superficiale e disorganizzata.

La sindaca ha concentrato su di sé deleghe strategiche, senza saperle gestire efficacemente. Questo accentramento di potere ha aggravato le inefficienze, rallentato l’azione amministrativa e penalizzato cittadini e funzionari. Villa San Giovanni merita invece una guida che valorizzi le competenze esistenti, affidi le deleghe a chi può affrontare e risolvere i problemi e restituisca dignità e autorevolezza ai settori chiave dell’Amministrazione.

L’inefficienza di questa Amministrazione è sotto gli occhi di tutti: punisce chi opera correttamente, ostacola chi vuole migliorare la città e continua a perseverare negli stessi errori, compromettendo sicurezza, trasparenza e sviluppo. Villa San Giovanni non può più permettersi questa gestione: la città merita amministratori capaci, responsabili e rispettosi delle istituzioni e dei cittadini.

Villa San Giovanni, 20 gennaio 2026

I Consiglieri Comunali del Gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco