Vibo Valentia, sull’escalation di intimidazioni Irto (Pd) annuncia interrogazione urgente al ministro dell’Interno 

“L’escalation di intimidazioni nel Vibonese impone una risposta immediata dello Stato. Sto quindi per presentare un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno per conoscere le valutazioni del governo sui fatti gravissimi degli ultimi giorni e sapere quali misure straordinarie intenda adottare a tutela degli imprenditori, degli amministratori pubblici e dei cittadini colpiti”. Lo afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, che annuncia lo specifico atto parlamentare dopo la nuova ondata di intimidazioni registrata nella provincia di Vibo Valentia. “Nel giro di pochi giorni – prosegue Irto – si sono verificati episodi inquietanti e ripetuti. Inoltre, si sono visti ulteriori segnali di forte pressione criminale che stanno creando paura e tensione nel territorio”. Il senatore del Pd sottolinea che, “quando vengono colpiti imprenditori che investono e amministratori pubblici che svolgono il proprio lavoro, si rischia un avvelenamento della vita democratica ed economica dell’intera provincia”. “A Vibo Valentia – continua Irto – nessuno deve sentirsi solo davanti alla violenza e all’arroganza criminale. Lo Stato – conclude il parlamentare dem – deve dare un segnale forte, visibile e concreto. Guai ad abbassare l’attenzione davanti a questa nuova, pericolosa stagione di intimidazioni”.