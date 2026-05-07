‘Ndrangheta, eseguito un ordine di carcerazione nel Vibonese

I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di un uomo residente a Stefanaconi.
Il provvedimento trae origine da una sentenza divenuta irrevocabile per reati di associazione di tipo mafioso e usura in concorso aggravata dal metodo mafioso, commessi tra maggio 2010 e ottobre 2012 nel territorio di Stefanaconi.
L’uomo dovrà espiare una pena residua pari a mesi 6 di reclusione.
Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.