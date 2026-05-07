‘Ndrangheta, eseguito un ordine di carcerazione nel Vibonese

Si è conclusa la missione istituzionale a Bruxelles del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nelle giornate del 6 e 7 maggio ha preso parte a una serie di incontri con rappresentanti della Commissione europea e del Comitato europeo delle Regioni.Nel corso della missione, il governatore ha incontrato il direttore generale della DG Empl, […]