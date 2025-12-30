Via libera in Consiglio alla decadenza del sindaco Falcomatà. Ok all’unanimità alle Circoscrizioni

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha votato all’unanimità la dichiarazione di decadenza del sindaco Giuseppe Falcomatà in relazione all’incompatibilità con la carica di consigliere regionale. La deliberazione, come previsto dal Tuel, ora dovrà essere depositata nella segreteria del Consiglio nel giorno successivo all’approvazione, quindi notificata entro i cinque giorni successivi al diretto interessato e comunicata alla Prefettura.

Approvata all’unanimità anche la modifica dello Statuto comunale per l’istituzione delle Circoscrizioni di decentramento amministrativo.

Via libera, inoltre, a una serie di regolamenti relativi, in particolare, al funzionamento delle Commissioni consiliari, all’organizzazione dei controlli sulle società in house e partecipate, agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza europea, alla polizia mortuaria, alla gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Disco verde anche alla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ratificate due delibere di Giunta relative a variazioni di bilancio, è arrivato infine l’ok anche a dieci punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nel corso dei lavori, coordinati dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra con l’assistenza tecnico-giuridica del segretario generale Antonia Criaco, il vicesindaco Domenico Battaglia ha manifestato l’intenzione di chiedere l’inserimento all’ordine del giorno della prima seduta utile delle comunicazioni del sindaco facente funzioni, allo scopo di tracciare dei punti programmatici a prosecuzione del percorso portato avanti dall’Amministrazione Falcomatà e a compendio dei diversi spunti emersi dal dibattito odierno.

Nella fase preliminare della seduta è intervenuto il consigliere Filippo Quartuccio. Nella discussione relativa alla decadenza sono intervenuti i consiglieri Demetrio Marino, Nino Castorina, Massimo Ripepi e Giuseppe Giordano. Lo stesso Giordano, in qualità di consigliere delegato al Decentramento, ha ripercorso il lungo e articolato iter che ha portato alla reintroduzione delle Circoscrizioni, tema sul quale si sono espressi nel conseguente dibattito politico anche i consiglieri Federico Milia, Carmelo Versace, Demetrio Marino, Giuseppe Marino, Giuseppe Sera, Antonino Maiolino, Massimo Ripepi.

La minoranza ha poi abbandonato l’aula, mentre i successivi punti previsti all’odg della seduta sono stati tutti approvati a maggioranza.