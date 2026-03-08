Varapodio, Bivio ”Casello”.Le condizioni del fondo stradale della provinciale. Scoppia la protesta dei cittadini
Mar 08, 2026 - redazione
NELLA STRADA PROVINCIALE PER VARAPODIO – BATTEZZATA “I TRE CHILOMETRI PIÚ BRUTTI D’ITALIA”CHE È PORTA D’ACCESSO ALLA PIANA DI GIOIA TAURO”– LA CITTÀ METROPOLITANA HA MESSO QUALCHE TOPPA MA SENZA RISOLVERE IL PROBLEMA.
CONTINUA LA PROTESTA DEGLI AUTOMOBILISTI CHE, OLTRE AD AVER SUBÍTO DANNI, SI SENTONO BEFFATI, MENTRE I RESPONSABILI DELL’ENTE TERRITORIALE REGGINO FANNO ORECCHIE DA MERCANTE.
di
Pino Pardo