Scilla non si ferma. Servizio di Graziano Tomarchio. VIDEO

Scilla non si ferma. Dopo le violente mareggiate che quest’inverno hanno colpito duramente il litorale, il borgo simbolo della Costa Viola lancia un segnale di ripartenza.

L’amministrazione comunale, per voce dell’assessore al turismo Scarano, ha annunciato il completamento del primo step di messa in sicurezza delle aree danneggiate. Un intervento d’urgenza necessario per restituire il lungomare alla cittadinanza e ai tantissimi turisti che già affollano i vicoli di Chianalea.

Tuttavia, la strada è ancora lunga: per blindare definitivamente la costa contro i cambiamenti climatici e la forza del mare, sono necessari finanziamenti di ben altra portata. La speranza è ora riposta in un intervento congiunto di Regione e Governo, fondamentale per sostenere i costi di opere strutturali definitive.

Nonostante le ferite, il bilancio di questo inizio stagione è estremamente positivo: le presenze turistiche sono già altissime, a conferma che il fascino di Scilla resta una calamita irresistibile.

Per un’analisi più approfondita e per raccogliere le voci del territorio, ascoltiamo ai microfoni Graziano Tomarchio.