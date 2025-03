Valensise (Comitato spontaneo a tutela della Salute), “Basta prese in giro, noi meritiamo rispetto. Non è tempo più di incontri con la dott.ssa Di Furia”

CONFERENZA DEI SINDACI DELLA PIANA 17 MARZO 2025

Abbiamo ascoltato un passo sulla sanità del territorio che non poteva essere ignorato.

Bene dice il sindaco di Gioia Tauro ieri alla conferenza dei Sindaci, nell’affermare che non è tempo più di incontri con la D.SSA DI FURIA, si è parlato abbastanza ,ci sono stati molti incontri dice il sindaco Scarcella, ora basta.

Ci trovate d’ accordo cari sindaci, mai più atteggiamenti accomodanti e di pazienza infinita verso coloro I quali non hanno intenzione di cambiare le cose.

A Cosa può servire un altra riunione? Cosa potrebbe cambiare? Cosa non avreste capito di questa sua narrazione che dura tra 4 anni? Abbiamo bisogno di fatti e non più parole.

Basta prese in giro, Voi e noi meritiamo rispetto , i vostri cittadini meritano di avere una Sanità più equa e degna di questo nome.

Sono anni che si parla e basta ,la vostra presenza servirà invece alla manifestazione ORGANIZZATA DALLA VOSTRA GENTE,DAL TERRITORIO, DAL BASSO….

“LA CALABRIA ALZA LA TESTA”. Da questo slogan è partito da qualche mese ,un grido di speranza e scatto di orgoglio verso coloro i quali pensano che il DIRITTO ALLA CURA DI TUTTI POSSA ESSERE UN DIRITTO DI POCHI .

Fate sentire il vostro peso, rimanete a fianco di chi ha riposto in voi fiducia e responsabilità attraverso il voto.

Rinunciate ad essere presi in giro e rimanete accanto alla vostra gente.

Bastapasserelle per l ASP