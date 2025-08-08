Università stranieri “Dante Alighieri”, il Tar rigetta il ricorso e riconosce la piena legittimità del CdA in carica

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria informa che, con ordinanza pubblicata il 6 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato integralmente il ricorso promosso dal dott. Pasquale Basilicata contro l’Ateneo e i suoi Organi. La decisione, esito di un’approfondita istruttoria, riconosce la piena legittimità del CdA attualmente in carica.

L’ordinanza del Tribunale – che segue un periodo segnato da attacchi continui all’Ateneo e alla sua autonomia – restituisce chiarezza all’assetto istituzionale e rappresenta un pronunciamento importante a tutela del principio di autonomia universitaria costituzionalmente garantito, nonché della continuità e della legalità nella gestione dell’istituzione: un atto che stabilisce in maniera inequivocabile che il potere di individuare i membri del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente all’ente fondatore specificamente riconosciuto dallo Statuto dell’Ateneo e non ad altri soggetti che ne hanno rivendicato la titolarità illegittimamente.

Quanto definito dal giudice nulla cambia nella quotidiana operatività di tutti gli organi accademici, che non hanno mai smesso di agire con correttezza, trasparenza e responsabilità istituzionale in questi anni difficili. Tuttavia, l’esito recente di questa vicenda giudiziaria permette di continuare a lavorare per lo sviluppo dell’Università a pieno ritmo e con la dovuta serenità, proseguendo le attività di formazione, di ricerca e di servizio alla comunità, concentrando ogni energia sulla crescita dell’offerta didattica e delle attività di Terza missione, e sull’affermazione del ruolo di eccellenza culturale che spetta al nostro Ateneo. Con questo spirito l’Università “Dante Alighieri” rinnova il suo impegno al servizio degli studenti e delle studentesse e del territorio, nell’auspicio che tutti, nessuno escluso, a partire dalle istituzioni locali e dallo stesso Sindaco, vedano nel progetto di crescita dell’Ateneo, e nell’impegno profuso da tutti coloro che lo hanno animato in questi anni in modo indefesso, un bene comune della città di Reggio Calabria da difendere e a cui guardare come volano di crescita culturale, sociale ed economica collettiva.