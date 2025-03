Unireggio, oltre 200 colloqui durantela giornata di recruiting

Un risultato straordinario quello raggiunto lo scorso 10 marzo presso la sede di UniReggio, che ha ospitato una Giornata di Recruiting di grande impatto: oltre 200 colloqui di selezione per l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie alla sinergia tra il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria e UniReggio.

Questo importante traguardo è stato possibile grazie alla lungimiranza dell’On. Giovanni Calabrese, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Calabria, al determinante supporto del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Dott. Fortunato Varone, all’impeccabile macchina organizzativa guidata dall’Ing. Vittorio Colosimo, responsabile del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria, e di tutto il suo staff. Naturalmente, un ruolo chiave lo ha giocato anche l’instancabile team di UniReggio, che ha affiancato le procedure di selezione per individuare le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro.

Un’iniziativa concreta e tangibile, che ha dato una risposta immediata a chi cerca occupazione e alle aziende in cerca di personale qualificato, dimostrando quanto sia fondamentale creare ponti tra formazione e mondo del lavoro.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Paolo Ferrara, Presidente di UniReggio, ha sottolineato con entusiasmo:

“Il nostro obiettivo è chiaro: valorizzare le competenze e le professionalità locali per costruire opportunità lavorative reali e garantire ai nostri giovani e ai professionisti del territorio un futuro stabile, senza dover lasciare la propria città. UniReggio si conferma non solo un polo formativo d’eccellenza, ma anche un motore di sviluppo e crescita per tutto il territorio”.

L’Ing. Vittorio Colosimo, responsabile del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

“Vedere così tante persone partecipare attivamente alla Giornata di Recruiting è la prova tangibile che quando istituzioni e realtà territoriali collaborano, i risultati arrivano. Il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria continuerà a lavorare per favorire l’occupazione e agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Infine, l’On. Giovanni Calabrese, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Calabria, ha ribadito l’importanza di queste iniziative:

“Abbiamo il dovere di creare occasioni concrete per chi cerca lavoro e per chi vuole investire nel nostro territorio. Questa giornata dimostra che in Calabria esiste un potenziale straordinario e che, con le giuste strategie, possiamo trattenere i talenti e dare nuova linfa al nostro tessuto economico e sociale. La Regione continuerà a sostenere eventi di questo tipo per rafforzare il legame tra formazione, impresa e occupazione”.

Il successo della Giornata di Recruiting è solo un punto di partenza. UniReggio e il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria continueranno a lavorare fianco a fianco per promuovere nuove iniziative di orientamento e inserimento lavorativo, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per i cittadini del nostro territorio.