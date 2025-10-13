Un’auto “vola” in un burrone in Calabria dopo aver sfondato il guardrail, tre feriti gravi

Tragedia sfiorata ad Amendolara, nel Cosentino, dove un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe.

Una Kia Sportage a noleggio, con a bordo tre persone è uscita di strada lungo la provinciale 253, in località Casello 99, precipitando in un burrone dopo aver sfondato il guardrail.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe perso aderenza in curva, forse per una distrazione o un colpo di sonno. Dopo il violento impatto, il veicolo è volato per diversi metri nel vuoto, finendo tra la vegetazione.

I tre occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere del SUV, in attesa dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, partiti dalla città del Pollino.

Una volta estratti dai mezzi di soccorso, i tre feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale del 118 di Trebisacce, con il supporto delle Misericordie di Oriolo e Trebisacce, quindi trasportati d’urgenza all’Ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano.

Le condizioni dei feriti sono gravi, ma nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Roseto Capo Spulico, guidati dal comandante Marco Carafa, insieme ai militari della Radiomobile di Cassano, diretti dal capitano Chiara Baione, per i rilievi e la gestione della viabilità.