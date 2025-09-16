Un’altra tragedia sulle strade in Calabria, perde la vita un 22enne a bordo della sua moto contro un mezzo pesante

Un gravissimo incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Maierato, nel Vibonese. Nello scontro tra un mezzo pesante e una moto è morto Giuseppe Marchese, giovane 22enne originario di San Nicola da Crissa. Il ragazzo, alla guida della moto, è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso, dove è deceduto dopo il ricovero. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri.