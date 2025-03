“Una piazza per l’Europa”, Falcomatà rilancia la mobilitazione dei sindaci: «L’Europa è cominciata a Roma ed è li che dobbiamo difenderla”

«Facciamo parte della “Generazione Eu”, quella nata sotto la bandiera dell’Unione e dell’Inno alla Gioia, cresciuta coi versi di fratellanza di Schiller e nell’esempio di Ventotene. A Roma è cominciata l’Europa ed a Roma dovremo difenderla riaffermando, in una sola voce, valori che non possono, né devono, mai essere messi in discussione: libertà, pace, democrazia, uguaglianza, unità, autodeterminazione dei popoli». È quanto afferma Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, fra i sostenitori della manifestazione a favore dell’Europa in programma, a Roma, il prossimo 15 marzo.

«Saremo in Piazza del Popolo – ha aggiunto il sindaco, rispondendo all’appello lanciato da Michele Serra – ancora più convinti che “l’uomo è per ogni uomo un fratello”. Il “nuovo mondo”, che qualcuno vorrebbe plasmare sotto la legge del più forte, è già vecchio. Il continente, nell’ultimo secolo, ha conosciuto e pagato il prezzo abominevole delle guerre».

Per il sindaco Falcomatà «è compito nostro e di tutti gli europei evitare che le tensioni, generate dall’assurdo conflitto russo-ucraino, gettino nell’oscurità la luce della pace, conquistata col sacrificio dei nostri nonni».

«Ogni città – ha affermato – ha pagato il suo insopportabile tributo di sangue e noi sindaci dovremo rappresentare la speranza che anima il cuore delle nostre comunità. Tutti i cittadini avvertono l’urgenza di un’Europa ancora più unita, solida e coesa, proiettata al bene e al giusto, matura nel voler migliorare la sorte ed il destino dei popoli».

«Non è tempo di ambiguità e ammiccamenti – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – E’ il tempo della responsabilità, oltre ogni schieramento e partito. Cammineremo compatti, sotto il cielo di Roma, illuminati dalle stelle dorate della nostra bandiera».