UNA MAREA DI ENTUSIASMO PER CONIA E LA SUA SQUADRA

Ieri sera, 28 marzo, Piazza della Repubblica di Cinquefrondi è stata teatro di una serata memorabile, che resterà a lungo nel cuore di chi l’ha vissuta. Nonostante il freddo e la pioggia, una folla oceanica si è riunita per sostenere il sindaco Michele Conia e la lista di Rinascita per Cinquefrondi, presentata ufficialmente ieri sera.

La serata è iniziata con la presentazione del brano “Terra infinita” del giovane cantautore Sergio Raso, dedicato a Michele Conia e a Rinascita per Cinquefrondi per i dieci anni di amministrazione che hanno cambiato il volto della comunità.

Sul palco si sono succeduti interventi emozionanti delle candidate e dei candidati, che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Alcune hanno pianto, altri hanno dimostrato grandi competenze e passione per il servizio pubblico. La varietà e la qualità delle candidature hanno confermato la ricchezza e la profondità del progetto di Rinascita per Cinquefrondi.

Un mix vincente di grandi conferme e nuove energie, di esperienza e innovazione, di tradizione e cambiamento. I volti noti di chi è sempre stato al fianco del sindaco Conia fin dall’inizio si sono affiancati a quelli di chi ha deciso di unirsi al progetto in questa fase cruciale, portando nuove idee e nuove prospettive.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento di Salvatore Coloridi, che ha spiegato le motivazioni della sua non ricandidatura, ma ha anche espresso il suo pieno appoggio a Rinascita per Cinquefrondi.

Ma il gran finale è stato l’intervento del sindaco Michele Conia, che ha incendiato la piazza con un discorso appassionato e diretto, ringraziando di cuore tutte le candidate e i candidati per il loro impegno e la loro dedizione. Un grande ringraziamento è stato rivolto anche alle militanti e ai militanti di Rinascita per Cinquefrondi, che continuano a lavorare con amore e passione per la comunità, contribuendo a costruire momenti come questa serata memorabile e straordinaria.

“Respingiamo i tentativi di politici e consiglieri regionali dall’esterno che stanno tentando di colonizzare il nostro comune, difendiamo insieme la rivoluzione cinquefrondese”, ha dichiarato Conia.

La serata è continuata con un buffet offerto dalle militanti e dai militanti di Cinquefrondi, con tanta musica e un clima di grande entusiasmo.

È stato impressionante vedere come, dopo dieci anni di amministrazione, ancora ci sia tutto questo affetto, questa voglia, questa passione e questo entusiasmo per Rinascita per Cinquefrondi.