Una brutta storia in Calabria. Bambina abusata dal padre da quando aveva 7 anni. Condannato a 13 anni e tre mesi di carcere

Una brutta storia in Calabria, dove un padre ha abusato di una bambina di soli 7 anni e che oggi ne ha 12 di anni, ma porterà per tutta la vita quest’orrenda storia fatta di abusi e violenze. Perché quello che più segna non è solo l’abuso fisico, ma anche quello dell’anima.

Il triste episodio era accaduto nel Crotonese a Cirò Marina dove il padre, T.M. ha abusato della figlia T.E.G. ed è per questo che è stato condannato a 13 anni e 3 mesi di carcere oltre alla perdita della responsabilità genitoriale, all’interdizione alla funzione attinente alla tutela, alla curatela ed alla amministrazione di sostegno nonché interdetto perpetuamente dai pubblici uffici e da ogni professione o arte, oltre alla “perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione alla successione della persona offesa”.

Lo stesso uomo, si legge nel dispositivo è stato dichiarato interdetto in perpetuo “da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché, ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Una triste storia che ha avuto ed avrà effetti devastanti per la minore e che si spera possa trovare un sostegno adeguato all’orrenda storia che ha subito, ma soprattutto una reale condizione di serenità.