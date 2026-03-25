Un nuovo grande successo il raduno dei “Quaddisti Galasia Molochio”

Domenica si è svolta a Molochio la terza edizione della “Passeggiata per Quad e Moto” organizzata dall’ associazione “Quaddisti Galasia Molochio” con il Patrocinio del Comune.

70 km di sterrato tra i boschi, le fiumare e le campagne di Molochio, Cittanova e Canalo. Un percorso suggestivo e affascinante che ha messo in risalto la bellezza del nostro territorio.

Raduno e partenza a Molochio in piazza Mons. Quattrone per poi proseguire verso la fiumara di Barvi, la fiumara Secca risalendo fino ad arrivare al laghetto dello Zomaro dove è stato allestito un ristoro con la degustazione di prodotti tipici. Il percorso è poi proseguito per i sentieri del Parco Nazionale D’Aspromonte fino a riscendere a Molochio in località Cerasia.

I partecipanti iscritti sono stati 150 provenienti da tutta la Calabria e anche dalle confinanti regioni della Puglia e della Sicilia. Una bellissima due giorni all’ insegna della socialità, dello sport e del reciproco interscambio di passioni e conoscenze.

Il Raduno si è concluso con un pranzo presso la pizzeria La Madonnina a Molochio.

Ancora una volta i ragazzi dell’ Associazione Quaddisti Galasia Molochio hanno dimostrato di essere competenti, preparati e guidati da immensa passione e senso civico. Tutto si è svolto nella totale sicurezza ed è stato organizzato nei minimi particolari. Un grande plauso va fatto a questa Associazione che valorizza il nostro territorio e crea continue e costanti relazioni rappresentando il Comune di Molochio e il tutto il circondario in giro per l’ Italia.

Alla fine della giornata la soddisfazione e la felicità erano i sentimenti condivisi tra gli organizzatori e i partecipanti. Ad oggi possiamo tranquillamente affermare che questo raduno sta divenendo una data importante per tutto il movimento quaddistico calabrese.

La giornata si è conclusa con le foto di rito, il taglio della torta e soprattutto con la solita promessa degli organizzatori e che ormai è divenuta una certezza: “ ci vediamo la prossima primavera per la quarta edizione. Raccomandando pure che la foto gallery è reperibile sulla pagina Instagram Quaddisti_Galasia_Molochio”.