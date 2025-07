Un nuovo arrivo alla Questura di Catanzaro: il Vice Questore dott. Celestino Frezza

Il 30 giugno 2025, il Questore di Catanzaro ha dato il benvenuto al dott. Celestino Frezza, che assume l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Catanzaro.

Il Vice Questore Celestino Frezza, originario della provincia di Napoli, nel 2005 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Nel 2007 ha superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, a seguito del quale ha frequentato il 98° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia con sede a Roma, durante il quale ha conseguito il Master di II livello in “Scienze della Sicurezza” presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Terminato nel 2010 il 98° Corso di Formazione, viene assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Alessandria con l’incarico di Vice Dirigente e successivamente a Firenze presso la medesima Specialità della Polizia di Stato.

Nel 2014 viene trasferito presso la Questura di Prato, ove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (c.d. Squadra Volante) e dal 2016 la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.), ove ha coordinato importanti operazioni di polizia giudiziaria e gestito servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Dal 2018 ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questura di Latina, conseguendo importanti risultati sia in termini di attività di prevenzione e controllo del territorio sia in termini repressivi, portando a termine alcune operazioni di polizia giudiziaria.

Dal 2020 viene assegnato alla Questura di Caserta con l’incarico di Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Sessa Aurunca, periodo durante il quale ha dato priorità all’attività di controllo del territorio e contrasto ai clan camorristici storicamente presenti in quel territorio.

Nel dicembre 2023 viene nominato Dirigente del Commissariato distaccato di P. S. di Formia (LT) ed a scavalco anche Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Gaeta (LT) continuando anche in questo territorio l’attività di contrasto ai clan camorristici e ponendo sempre molta attenzione all’attività di controllo del territorio.

Con l’inizio dell’anno Giubilare presso la Santa Sede, nel novembre 2024, viene chiamato a rinforzare il Compartimento Polfer Lazio con l’incarico di Dirigente del Reparto Operativo Roma Termini.

Da ieri, alla Questura di Catanzaro, il Dr. Celestino Frezza ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.