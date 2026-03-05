Un errore madornale silenziare Gabriele Carchidi e Iacchite’

Il sequestro della testata Iacchitè e il silenziamento della voce di Gabriele Carchidi rappresentano un fatto grave che non può e non deve essere sottovalutato.

Quando si colpisce una voce critica si colpisce direttamente la libertà di informazione, uno dei pilastri fondamentali di ogni democrazia. L’informazione deve restare libera, indipendente e impermeabile a pressioni, intimidazioni e condizionamenti di qualsiasi natura.

La critica non è un reato: è una forma alta di libertà e uno strumento essenziale di controllo civile e democratico. Tentare di ridurla al silenzio significa impoverire il dibattito pubblico e indebolire la democrazia stessa.

Per questo esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà a Gabriele Carchidi, con l’auspicio che possa tornare presto a scrivere e a esercitare liberamente il suo diritto di informare e di criticare.

Le voci libere non si sequestrano.