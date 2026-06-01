

Una scossa di terremoto è stata stata avvertita nella notte nella zona della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria ed anche in altre province calabresi, secondo diverse segnalazioni circolate sui canali informativi locali e sui social. Ed anche in altre province calabresi

L’evento sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00:13, svegliando alcuni residenti della zona. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), né dettagli precisi su magnitudo, epicentro o profondità.

Secondo le prime informazioni diffuse in modo non ufficiale, non si registrerebbero danni a persone o cose. Le autorità e gli enti di monitoraggio stanno comunque verificando eventuali rilevazioni strumentali per chiarire l’accaduto.

La zona della Piana di Gioia Tauro è nota per una sismicità moderata, con eventi di lieve entità registrati nel corso degli anni, generalmente senza conseguenze significative.

Si attendono ulteriori aggiornamenti dalle fonti ufficiali nelle prossime ore.

Secondo l’Ingv la scossa è stata di magnitudo 6.2 nella Costa Cosentina