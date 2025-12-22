Ultim’ora. Rapina a mano armata al mercato ortofrutticolo di Taurianova, un commerciante è rimasto ferito dai colpi dell’arma da fuoco. FOTO

Rapina a mano armata al mercato ortofrutticolo di Taurianova ad opera di tre o quattro persone armate di pistole e fucili. Un commerciante è rimasto ferito dai colpi dell’arma da fuoco alle gambe ed è stato trasportato all’Ospedale di Polistena, non in gravi condizioni. I rapinatori sono fuggiti a bordo di una Fiata Panda vecchio modello di colore azzurro, dopo essersi impossessati del denaro.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia e i Carabinieri della Compagnia di Taurianova coordinati dal Tenente Pio Roma, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e assicurare i malviventi alla giustizia, visionando inoltre le immagini delle telecamere.

Seguono aggiornamenti…