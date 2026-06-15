Ultim’ora. Il Dramma. Due suicidi, uno a Polistena e l’altro a Taurianova, si tratta di una ragazza 25enne e di un uomo 45enne

Due drammi si sono consumati a distanza di pochi chilometri, due suicidi, una ragazza 25enne di Polistena si è gettata dal cavalcavia della Superstrada “Jonio-Tirreno”, si dice quasi all’altezza della Limina, ma le notizie sono ancora frammentarie e poco dettagliate. Mentre a Taurianova un uomo, un 45enne, di nazionalità rumena è stato trovato impiccato nei pressi del Rione “Jatrinoli” vicino alla Chiesa SS Apostoli Pietro e Paolo. Ovviamente sono notizie dell’ultima ora e daremo eventuali aggiornamenti appena ne saremo in possesso con più precisione. Quello che sappiamo è che la comunità di Polistena è sotto shock appena ha appreso la drammatica notizia.